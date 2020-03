Pera Guyot al prosecco, gorgonzola dolce e biscotto alle nocciole e pepe

Ingredienti e dosi per 4 persone

Per le pere

4 pere Guyot di media maturazione

700 g di prosecco Valdobbiadene

70 g di zucchero semolato

6 Foglie di cannella o una stecca

1/2 bacca di vaniglia



Per la salsa al gorgonzola dolce

120 g di gorgonzola dolce

40 g di latte

15 g di miele



Per il biscotto stroisel Nocciole e pepe

30 g di farina di Nocciola

30 g di zucchero di canna

30 g di farina 0

30 g di burro

2 g di pepe nero macinato



Procedimento

Pelare le pere e cuocerle nel prosecco insieme al resto degli ingredienti per circa 20 minuti, fino a quando sono morbide.

Far ridurre il liquido di cottura, lasciandolo sul fuoco finché perde circa metà del suo volume.

Fondere il gorgonzola insieme al miele a bagnomaria, aggiungere il latte e tenere al caldo.

Lavorare insieme tutti gli ingredienti per il biscotto, fino a ottenere una grana irregolare.

Utilizzare il burro ben freddo.

Disporre su teglia e cuocere in forno a 150°C per 15 minuti circa.



Disporre sul piatto uno specchio di salsa al gorgonzola, adagiate al centro la pera e intorno posizionare i biscotti alle nocciole.

Terminare con del cioccolato fondente 75% (grattugiato) e il liquido ridotto di cottura.

Alternative: Se non trovate le pere Guyot, andranno bene tutte le pere adatte alla cottura, con pasta dura, per esempio Conference, Kaiser, Coscia.

SI FA COSÌ:

Per preparare il biscotto sbriciolato, che serve come base di molte preparazioni e può essere usato come guarnizione di numerosi dolci, e anche come accompagnamento di una coppa di gelato, è necessario che il burro sia ben freddo. Gli ingredienti devono essere lavorati velocemente con la punta delle dita, in modo che si formino dei ‘bricioloni’ che cuoceranno in forno. Questo biscotto può essere la base di un altro dolce, il crumble. Basta prepararlo come indicato, e sbriciolarlo in una teglia sopra a della frutta tagliata a cubetti e condita con limone e zucchero. Si cuoce quindi in forno a 150°C per 15/20’ circa e si gusta!

Questa ricetta è di Ettore Beligni, chef pasticcere del Mandarin Oriental Lago di Como.