Coronavirus, le ultime notizie

Fate presto, burocrati

Tra decreti attuativi e circolari, cosa serve per far funzionare in fretta il decreto Cura Italia

In tutto, tra dpcm, circolari e accordi, potrebbero servire circa una quarantina di provvedimenti per la “messa a terra” della maxi manovra anti-virus. E bisognerà fare in fretta, anche se alcuni paletti non aiutano. Marcia indietro dell’Inps sul click day per le partite Iva