Come si ritira la pensione alle Poste, con la quarantena

Poste Italiane ha reso note le modalità di ritiro delle pensioni per il mese di aprile a fronte dell’emergenza da coronavirus. La società chiarisce che le pensioni saranno accreditate il 26 marzo e ritirabili da oltre 7000 Postamat, senza bisogno di andare a uno sportello, per chi sia in possesso di un libretto di risparmio, di un conto Bancoposta o di una Postepay Evolution.

Per coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti agli sportelli dell’ufficio Postale, è stata organizzata una turnazione alfabetica: il 26 marzo saranno serviti allo sportello i cognomi dalla A alla B, il 27 dalla C alla D, la mattina del 28 i cognomi dalla E alla K. Per poi ripartire lunedì 30 marzo con le persone dalla L alla O, il 31 dalla P alla R mentre mercoledì 1 aprile si concluderà con i cognomi dalla S alla Z.



Poste Italiane ricorda inoltre che chi entra negli uffici, oltre a essere esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, dovrà in ogni modo seguire le buone norme di sicurezza, come indossare se disponibili i dispositivi di protezione personale, entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti e di tenere la distanza di almeno un metro sia in attesa all’esterno degli uffici sia nelle sale aperte al pubblico.