Brownies al cioccolato

Ingredienti e dosi per 25-30 Brownies

Per il brownie. 145 g di cioccolato al 70%, 260 g di burro morbido, 250 g di zucchero semolato, 150 g di farina 00, 140 g di noci sgusciate, 260 g di uova, i semi di ½ baccello di vaniglia

Per la ganache montata al cioccolato bianco e burro di arachidi, 350 g di panna fresca, 50 g di cioccolato bianco, 20 g di burro di arachidi

Procedimento

Per il Brownie. Scogliete a bagnomaria il cioccolato, tritato grossolanamente, insieme al burro. A parte, in una ciotola o in una planetaria, sbattete le uova con lo zucchero e i semi della vaniglia. Unite il composto con il cioccolato fuso e quello con le uova e lavorate costantemente con una spatola, incorporandoli con movimenti regolari dal centro verso l’esterno. Quando il composto sarà omogeneo, aggiungete la farina setacciata, lavorando con una spatola; in ultimo incorporate le noci a pezzi. Versate l’impasto in una teglia foderata con carta forno e infornate a 170°C per circa 35-45 minuti. Il brownie è pronto quando la superficie è asciutta e l’interno sodo ma non secco.

Per la Ganache montata al cioccolato bianco e burro di arachidi. Portate a ebollizione150 g di panna. Mettete in una ciotola resistente al calore il cioccolato bianco tritato grossolanamente e il burro di arachidi e versateci sopra la panna calda; mescolate con una spatola fino a completo scioglimento, quindi raffreddate con il resto della panna liquida. Lasciate riposare in frigorifero almeno 12 ore prima di utilizzarla. Montate la ganache in una planetaria.

Tagliate i brownies nella tipica forma a cubotto e decorateli con un generoso ciuffo di ganache, servendovi di un sac à poche.

La ricetta è tratta dal libro Dolci di casa mia di Guido Tommasi Editore. Puoi comprarlo qui.