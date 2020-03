Un libro sulle mappe per cambiare il modo in cui vediamo il mondo

La prestigiosa casa editrice tedesca gestalten, celebre per i suoi libri di arte, fotografia, architettura e design, pubblica una nuova edizione, ampliata e aggiornata, di A Map of The World. According to Illustrators and Storytellers, un grande progetto di grafica e illustrazione in cui la cartografia lascia spazio all’immaginazione. Aggiornato rispetto all’edizione del 2013 con 28 nuove mappe, il volume rappresenta una raccolta originale e giocosa di riproduzioni geografiche di tutte le grandezze. Realizzate da un gruppo di oltre 100 designer, illustratori e appassionati di mappe, a volte ispirati da forme classiche, altre da esperienze grafiche personali o contributi editoriali.

A Map of the World contribuisce a una sorta di revival dell’arte di realizzare mappe specialmente su carta, una pratica non radicale e non soltanto nelle mani degli scienziati cartografi. Negli ultimi anni, nuove, originali mappe illustrate hanno visto la luce: dalle Cinemaps dipinte a mano dei film di Hollywood più famosi, ai tragitti della Hand Drawn Map Association che ha tenuto workshop al MoMA di New York. Insomma: maps are cool again!

Chissà che avrebbe pensato Edward Stanford, il più noto editore e cartografo inglese dell’epoca vittoriana, di ciò che si pubblica oggi. In quel periodo, fatto di colonialismo spinto, esplorazioni, e continua popolarità del Grand Tour, le sue mappe servivano a disegnre nuovi confini (anche del potere). Ed erano fonte di guadagno per editori perspicaci come lui!

Questo libro reclama il gesto cartografico come pratica multiforme, accessibile e intima. Indaga le infinite possibilità con cui un illustratore e storyteller rappresenta e interpreta in maniera espressiva l’habitat in cui viviamo. Gli atlanti sono tragitti, le mappe sono sguardi su città, regioni, continenti