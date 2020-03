Come fare la pizza napoletana in casa

La pizza chiamò. È Nielsen a confermarlo: i consumi nella gdo fanno registrare aumenti a due cifre percentuali e tra tutti i beni rifugio con cui stiamo saturando le nostre dispense c’è sicuramente la farina. Solo la scorsa settimana le vendite di questo ingrediente base hanno toccato un +57,5%, dato decisamente significativo sulle prospettive di consumo degli italiani. La useremo per torte, pane, pasta fresca: ma soprattutto la impiegheremo per preparare la pizza a casa, ricetta rifugio per eccellenza, che ci rassicura, ci aiuta a superare i momenti bui e rende questa reclusione un po’ meno triste.

Vi proponiamo tre ricette, una per chi è alle prime armi ma vuole tentare l’azzardo (che in fondo tanto azzardo non è, se si seguono le indicazioni), una per la pizza fritta con la ricetta di Corrado Scaglione, altro capolavoro della gastronomia partenopea, e una certificata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn), fondata nel giugno 1984 a Napoli, che promuove nel mondo la Vera Pizza Napoletana attraverso il proprio Disciplinare Internazionale. Per i più abili, l’Associazione ha indetto anche un contest, per premiare la migliore verace pizza fatta, realizzata e pensata a casa. Ispirandosi al Disciplinare Internazionale dell’AVPN, disponibile online. Tre i premi in palio e per il vincitore un corso professionale da pizzaiolo. per approfondire la propria maestria. Il regolamento completo è scaricabile dal link.

“La pizza da sempre ha unito le famiglie e gli amici nei locali e oggi più che mai la condivisione è il valore più ricercato. Vogliamo premiare la creatività e il sentirsi uniti anche a distanza” - dichiara Antonio Pace, presidente della AVPN. E noi non intendiamo farci trovare impreparati.

Dobbiamo solo decidere se il giorno giusto per prepararla è sabato o domenica, ma di sicuro sappiamo che la pizza è week end. Anche ai tempi del coronavirus.