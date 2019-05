Alessia Glaviano. La Bellezza è ovunque.

Alessia aiutami a presentarti ai lettori, dimmi qualcosa di te.

Sono nata in una famiglia di artisti, e questa è stata una fortuna che mi ha molto aiutata in quello che successivamente è diventato il mio lavoro.

Pur avendo studiato in un ambito diverso (mi sono laureata alla Bocconi di Milano in Economia politica con indirizzo matematica) ho sempre nutrito una grande passione per l’arte in generale e per la fotografia. La mia cultura artistica non è cresciuta in una scuola ma sul campo, conoscendo e frequentando tante persone legate in diversi modi al mondo dell’arte.

Ho viaggiato tanto sino da piccola, cosa naturale avendo un padre che vive a New York, e sino da piccola sono rimasta esposta ad un ambiente e ad una serie di eventi che di certo hanno plasmato la mia crescita e condizionato la mia visione della vita.

Gli studi di Economia li ho fatti perché interessavano molto a me stessa, nonostante il fatto che in famiglia mi guardassero con una certa meraviglia. L’economia mi interessava davvero ed avevo la velleità di andare a lavorare per i Paesi del terzo mondo o per qualche ente internazionale che li sosteneva, invece una volta laureata ho iniziato a lavorare un po’ in ambito universitario. Successivamente sono tornata a New York, dove avevo già vissuto tanti anni, e nel 2001 mi sono trasferita in Italia ed ho iniziato a lavorare qui a Vogue.

A New York avevo già avuto alcune esperienze professionali in ambito fotografico e piano piano si era consolidata dentro di me la consapevolezza di cosa avrei voluto fare davvero nella vita. La fotografia, una professione, una passione ed uno stile di vita.