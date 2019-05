Europee 2019, se il 'primo voto' alza il dato sull’affluenza

Quali sono i leader preferiti dai millennials?

Elezioni Europee che, tra l’altro, sono il primo test su scala nazionale per il governo giallo-verde. Una sfida tra candidati ma anche tra leader. L’occasione per verificare se le loro quotazioni salgono o scendono. In questo caso entrano in gioco anche gli elettori di domani, gli under18 (sono oltre la metà del campione). E, stando a quanto dichiarano i più giovani, in dodici mesi qualcosa è cambiato. Il vicepremier Matteo Salvini, con il 31% dei consensi (che nella fascia 25-30 anni diventa 38%), resiste in vetta alla classifica. Al secondo posto il suo omologo Luigi Di Maio: per lui un apprezzamento medio del 23% (che al Sud raggiunge picchi del 38%). Buono il riscontro per Nicola Zingaretti, neo segretario del Partito Democratico: a livello nazionale raccoglie lo stesso risultato del leader ‘cinquestelle’, 23% (piace soprattutto ai maggiorenni). Più indietro gli altri: Silvio Berlusconi si ferma al 12%, Giorgia Meloni all’11%.