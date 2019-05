Uscire da una chat di gruppo Whatsapp, procedura a discrezione degli Amministratori

Semplice a dirsi, ma non facile a farsi: la verità sta nel mezzo.

E` giusto che gli Amministratori mantengano il diritto alla difesa di una chat di gruppo da soggetti indesiderati, ma è altrettanto necessario che chi fonda gruppi, associazioni, enti pubblici e/o privati e via dicendo eviti di assegnarne la gestione in ottica social - e quindi anche relativa alle chat di gruppo di WhatsApp - a persone che non sono abituate a fare questo mestiere, o che tendono principalmente ad essere dei bravi tecnici o dei bravi programmatori, e che purtroppo dimostrano con le loro azioni che mancano della sincerità e dell`esperienza necessarie per poter gestire una chat di gruppo.

TVML, ci siamo capiti, vero?