Il 75% dei lettori sceglie i libri consigliati dai blog !

In quanto lettrice forte che scrive gratuitamente di libri quasi tutti i giorni... non posso che essere felice!

Leggo e condivido la notizia:

Dati 2019 e prospettive per l’editoria: siti, social e blog guidano la scelta dei lettori

Al Salone del Libro di Torino si parla di dati dell'editoria e cambiamento del mercato in questi primi mesi. I lettori forti generano il 45% delle vendite e ben il 75% degli utenti sceglie i testi tramite blog e siti speciali

Cambiano i modi in cui si sceglie un libro da leggere: aumenta il peso di blog e motori di ricerca. In base ai dati dell’Osservatorio AIE sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale cresce per la scelta di un libro il ruolo di blog e community (9%, era il 6% lo scorso anno) rispetto all’esposizione in libreria (9%, era il 13% lo scorso anno) e ai media tradizionali (pesa per il 5% la recensione, per il 5% la presenza dell’autore in tv). Tra chi compera online, ben il 51% si fa ispirare spesso o talvolta da informazioni e suggerimenti di siti e blog dedicati ai libri e alla lettura e ben il 73% lo cerca su un motore di ricerca, accedendo poi ai link di acquisto che questo suggerisce.

Che dire? Spero di contribuire anche io!!!