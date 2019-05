Cremona vola, Trieste trema.

Certamente per la Vanoli andare sulle sponde giuliane con un due a zero in tasca è un ottimo viatico, ma attenzione a non cantare vittoria prima del dovuto. Trieste è viva e vegeta, schiaffeggiata due volte ma pronta e rendere quanto subìto in terra padana. Sia in gara 1 sia in gara 2 ha dimostrato di potersi giocare questo quarto di finale con una certa baldanza, ed ha le carte in regola per poterlo superare positivamente. Inoltre a partire da giovedì 23 (gara 3 a Trieste) potrà contare sull’apporto del proprio pubblico, notoriamente caldo ed appassionato.