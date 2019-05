Nasce il "Progetto Talia", la community del talento

Il progetto lanciato da Matteo Achilli e la sua community di Instagram

Oggi è stato lanciato ufficialmente il “Progetto Talia” (progettotalia.it) un progetto che ha l’ambizione di creare una community di persone desiderose di crescere come individui e di approcciarsi alla vita in modo onesto e di successo.

Chi aderisce a questa community riceve una volta a settimana un’email per un totale di quattro contenuti al mese così suddivisi:

Motivazionale: per aiutare le persone ad avere la carica per affrontare con il giusto approccio le sfide quotidiane della tua vita

anche persone con vite diverse vivono le stesse situazioni, un buon consiglio su come affrontarle può aiutare a diminuire lo stress e ottenere un risultato migliore.

tutti i libri meritano di esser letti e tutti i film di essere visti. Ma ci sono alcuni che sono imperdibili per chi vuole migliorarsi come persona e aprire la sua mente.

l'obiettivo è scoprire il lato umano di figure di successo (manager, sportivi, imprenditori, ecc…) per comprendere e conoscere la persona dietro il professionista.

Il nome “Progetto Talia” nasce dalla fusione delle parole “Talento” e “Italia” e ha un costo simbolico di 1,00 € al mese.

L’iniziativa è nata da Matteo Achilli, giovane imprenditore romano, e dalla sua community di Instagram. Prima di lanciare l’iniziativa oltre 1.300 giovani si sono già accreditati.

“Credo molto nel Progetto Talia, i ragazzi di oggi sono oberati di contenuti, spesso di bassa qualità, e hanno bisogno di leggere sul web contenuti di qualità che possano stimolarli a diventare adulti migliori. Quello che abbiamo deciso di fare insieme a loro, è stato creare questi contenuti e renderli fruibili a prezzi simbolici. La mia più grande soddisfazione è sapere che ci sono ragazzi disposti a rinunciare a prendersi un cocktail in discoteca per investire quei soldi su loro stessi e scoprire il lato umano e i valori di persone di successo, tramite le loro testimonianze dirette” ha dichiarato Matteo Achilli.

Matteo Achilli (7 Febbraio, 1992) è un imprenditore italiano. Dopo un trascorso da nuotatore, in cui si è affermato campione italiano di categoria, nel 2012 fonda la società Egomnia S.r.l., proprietaria del portale d’incontro domanda-offerta di lavoro egomnia.com. La realtà ha ottenuto un grande interesse di pubblico e mediatico. Nel 2012 Panorama Economy gli dedica la copertina soprannominandolo “The Italian Zuckerberg”, nel 2014 la BBC lo inserisce tra i possibili miliardari del futuro e nel 2015 Business Insider lo nomina il terzo under 30 più potente del mondo. Nel 2017 RAI Cinema produce il film “The Startup - Accendi il tuo futuro” che racconta la sua storia. In questo periodo Matteo è stato relatore a diversi eventi in giro per il mondo, compreso il World Economic Forum, e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui la medaglia della Presidenza della Repubblica. Nel 2018 Egomnia S.r.l. si è consolidata come azienda, superando il milione di euro di fatturato.