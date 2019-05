Prospettiva Zerotré

Leggetelo. Dopodiché leggete con tutta la calma di cui siete capaci il vago sproloquiare, che pure oggi le cronache non ci hanno risparmiato, dei politici in carriera, che continuano a chiedervi il voto (per giunta europeo) per continuare a litigare in casa propria. E quindi, felicemente, abbracciate l’Italia dello Zerotré,che speravamo di esserci lasciati alle spalle, e invece e qui e lotta insieme a noi.