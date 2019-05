L’UE piace ai giovani: 8 su 10 si sentono cittadini europei. Ecco perché

Il futuro dell’Unione europea? È in buone mani: sono quelle delle nuove generazioni. Le elezioni del 26 maggio, con cui si rinnoverà il Parlamento europeo, sono un crocevia importante. Quale idea di Europa prevarrà? Quella che punta alla piena integrazione o quella che vorrebbe rivederne le regole? L’esito è incerto. Se, invece, votassero solo i giovani non ci sarebbero dubbi: l’Unione, così com’è oggi, piace. E anche parecchio. A farlo emergere è un’indagine effettuata dal portale per studenti Skuola.net in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. A rispondere circa 20mila ragazzi dagli 11 anni in su che, a conti fatti, promuovono a pieni voti il sistema comunitario. Il 60% di loro, infatti, dichiara di sentirsi a tutti gli effetti cittadino europeo; a cui si aggiunge un altro 21% che dice di esserlo ‘abbastanza’.