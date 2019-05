Affrontiamo la complessità, ma facciamolo con gioia

Cronaca di una giornata ricca di stimoli. Il Festival ci fa scoprire che le scelte per un futuro sostenibile sono piene di incognite da affrontare con urgenza, anche col gusto dell’esplorazione e il piacere della condivisione.

Lo confesso, mi sono commosso. Quando martedì sera i giovani della European Youth Orchestra hanno suonato l’Inno alla gioia di Beethoven e tutto il pubblico si è alzato in piedi riconoscendo in quella musica il “proprio” inno, ho avvertito l’orgoglio di appartenere alla grande comunità di quelli che credono nell’Europa e sono convinti che un futuro migliore richieda innanzitutto una Unione più coesa.

Eravamo al termine di una giornata molto intensa, all’Auditorium di Roma. Nel corso della giornata si è discusso sul tema “Per un’Europa campionessa mondiale di sviluppo sostenibile”, evento di apertura del Festival organizzato dall’ASviS. Potete trovare la cronaca, la registrazione totale in italiano e in inglese e le diapositive della relazione introduttiva del portavoce dell’ASviS Enrico Giovannini sul nostro sito.

In tutti gli interventi sono state avanzate proposte per far funzionare meglio le istituzioni europee sul sentiero tracciato dall’Agenda 2030 dell’Onu; ma come far accettare questo messaggio all’opinione pubblica? Quali sono i punti di forza da cui partire? Tra le tante analisi offerte nelle tavole rotonde e che meritano di essere riascoltate con attenzione, sottolineo solo uno spunto di Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto affari internazionali, che ha descritto l’approccio all’Europa di tre generazioni. Ecco una parafrasi del suo intervento.

Per la generazione dei miei genitori, l’Europa unita era una risposta idealistica, corrispondeva all’idea di pace dopo la devastazione del Continente a seguito di due grandi guerre. I popoli non si erano ancora riconciliati, ma la Comunità europea era un progetto portato avanti dai leader. Nel tempo, questo argomento ha perso il suo potere di attrazione, perché la pace è stata data per scontata.

Per la mia generazione, la visione dell’Europa era fondamentalmente utilitaristica. Ho avuto il lusso di studiare gratis nel Regno Unito, cominciare a lavorare in Belgio, sposarmi in Spagna e tuttora visito mediamente due Paesi alla settimana. Questo è come vive l’Europa di molti che sono in questa sala, ma non corrisponde alla percezione di gran parte dei cittadini europei, perché l’illusione degli anni ’80 e’90 dopo la caduta del Muro, che il benessere sarebbe disceso a tutti (“trickled down”) non si è realizzata. Quindi c’è molta delusione, non solo in Europa, come si vede dal fenomeno Trump e da tutte le proposte politiche che puntano a un ritorno al passato.

Poi ci sono i giovani, la generazione di Greta Thunberg. Il loro argomento per amare l’Europa è fondamentalmente pragmatico: sanno che le grandi sfide del futuro, che si parli di tecnologia, sviluppo sostenibile, o anche solo di negoziare con Google o con Amazon, non si possono vincere in una dimensione nazionale, perché gli Stati europei sono troppo piccoli. E allora dobbiamo chiederci come può la gente come noi essere la cinghia di trasmissione di queste esigenze, in particolare quelle dei giovani, verso i leader politici che certamente non stanno reagendo in modo adeguato.

Il problema dello sviluppo sostenibile è innanzitutto un problema di rapporto tra le generazioni, come ha sottolineato Giovannini nelle sue conclusioni. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva ribadito gli impegni del governo per l’Agenda 2030, ma aveva anche definito con chiarezza le priorità dell’attuale azione politica:

Per il Governo, l’obiettivo prioritario è incrementare il benessere delle generazioni attuali, preservando tuttavia quanto più possibile quello delle generazioni future.

Il problema è quel “quanto più possibile”. Da tre anni, l’Alleanza si batte per inserire lo sviluppo sostenibile in Costituzione. Se si riuscisse a conseguire questo risultato, ogni norma che toglie risorse alle generazioni future ad esclusivo vantaggio del presente diventerebbe incostituzionale. Non possiamo nasconderci che la proposta dell’Alleanza delinea priorità diverse non solo da quelle dell’attuale governo, che il presidente Conte ha avuto l’onestà di dichiarare, ma di tutti o quasi tutti gli schieramenti politici in lizza domenica, come risulta anche dall’analisi dei programmi elettorali a cura di Luigi Ferrata che segnaliamo oggi.

Che le scelte siano urgenti e ancora scarsamente condivise è emerso chiaramente dall’intervento del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, accolto con un certo stupore dai media, non solo perché Visco ha rotto la tradizione del silenzio che vincola i Governatori nelle settimane precedenti la lettura delle Considerazioni finali, ma perché ha voluto lanciare un appello forte e chiaro: il cambiamento climatico porrà seri problemi finanziari, l’Italia avrà bisogno di investimenti pubblici e privati per far fronte all’adattamento (a cominciare dai rischi di esondazione dei fiumi, che la colpirà più di ogni altro Paese europeo) e la Banca centrale è fortemente determinata a stimolare la crescita della finanza sostenibile, cosa che sta già facendo avendo adottato, per i propri investimenti, i criteri Environment, Social, Governance (ESG), come avevamo segnalato su questo sito.

Anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, all’Assemblea del giorno dopo, ha molto insistito sull’urgenza delle decisioni, chiedendosi quale Italia troverà tra vent’anni un giovane che nasce oggi.

Creiamo le condizioni per un grande piano di inclusione dei giovani che offra loro possibilità di crescita professionale adeguata alle competenze. Queste competenze vanno però costruite: è grave che in un Paese manifatturiero come l’Italia, dove ancora è alta la distanza tra domanda e offerta di lavoro, gli Istituti tecnici superiori non siano sufficientemente promossi e finanziati. Se la Germania forma 800mila tecnici l’anno e noi 10mila, non saremo mai quel Paese che immaginiamo tra 20 anni. E l’università è sparita totalmente dal dibattito pubblico, come se questo non riguardasse la crescita e la tenuta economico-sociale del Paese.

Bisogna accelerare il passo e non è facile anche perché molte scelte non sono chiare. Gli oltre 800 eventi che si svolgono nei 17 giorni del Festival non servono soltanto ad aumentare la sensibilità dell’opinione pubblica verso l’Agenda 2030 e i suoi valori, ma ci aiutano a capire un punto fondamentale: la complessità dello sviluppo sostenibile, perché anche quando siamo d’accordo sugli Obiettivi c’è molto da discutere sui percorsi. Me ne sono accorto giovedì 16, partecipando per conto dell’ASviS a un evento “nei dintorni del Festival” promosso dalla Fidaf, la Federazione italiana dei dottori in agraria e forestali e da altre organizzazioni, sul tema “Scienza e opinione pubblica di fronte alla complessità”. Cito un evento apparentemente “minore”, di cui il Festival è ricco, con una trentina di persone presenti in sala, che però hanno dato origine ad una discussione colta e davvero appassionata. Passando dalle stelle (europee) alle stalle, è emersa la difficoltà di individuare una linea condivisa sulla produzione zootecnica, un tema che avevo già segnalato la settimana scorsa per l’ampia inchiesta pubblicata dall’Economist.

Mi sono reso conto che ci sono almeno quattro posizioni tutte orientate alla sostenibilità, ma con ricette totalmente diverse: 1) quella vegana, o comunque decisa a ridurre fortemente i consumi di prodotti animali; 2) quella di chi sostiene che la carne è indispensabile per combattere la sottoalimentazione e propone (soprattutto per i Paesi con vaste aree incolte) allevamenti estensivi, nei quali gli animali non provocano danno all’ambiente in cui si muovono, anzi contribuiscono a renderlo fertile; 3) quella più tradizionale, che riafferma la necessità della carne ma che sostiene che solo gli allevamenti intensivi possono far fronte alla crescita della popolazione; 4) quella tecnologica, di chi afferma che il fabbisogno di proteine per l’alimentazione umana sarà risolta con la coltivazione degli insetti o con le bistecche sintetiche.

Non ho la minima idea di quale sia la ricetta giusta (forse la somma di tutte e quattro?), ma questo è solo uno spunto per dire che il tema della complessità attraverserà molti degli eventi del Festival dello sviluppo sostenibile. Siamo entrati in una terra sconosciuta perché il futuro (oggi, a proposito, si apre il terzo incontro dei Futuristi italiani) è davvero pieno di scelte difficili ed esplorarle è davvero una bellissima avventura, come ha detto Giovannini in chiusura dell’evento all’Auditorium. Hic sunt leones, ma per fortuna l’Agenda 2030 ci offre almeno una bussola.

a cura di Donato Speroni, Responsabile della Redazione dell'ASviS