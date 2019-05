Bai bai May.

Proverbio del 24 maggio L’uomo tranquillo diventa guida dell’universo

Numero del giorno: 9,8 Sconto % medio su prezzi abitazioni IQ 2019 Italia secondo Bankitalia

Non piangere Theresina, vorrei dire alla signora May che con grande garbo e i lucciconi agli occhi ha annunciato le sue dimissioni da capo dei conservatori britannici e da primo ministro a far data dal prossimo 7 giugno, con parole commoventi tipo: “Ho servito il paese che amo”, oppure della serie: “Ho fatto del mio meglio ma non ci sono riuscita”, che quando mai un politico. Non piangere, perché nulla si può contro il cupio dissolvi che ha catturato lo spirito britannico nell’ultimo triennio e che le disavventure della sterlina (nel rapporto con l’euro sul grafico) semplicemente rappresentano.