OKAASAMA // Onorevole Madre - Le madri guerriere di Luca Vecchi

Vita e Morte possono sussistere nello stesso spazio? Far parte di uno stesso momento? Può una donna, incinta, che sta per dare la vita, essere immaginata in di un campo di battaglia, lo stesso campo nel quale il samurai sta per perdere la vita e incontrare la morte? E ancora, non è forse la vita della madre, disposta a donare se stessa per il proprio figlio, un campo di battaglia simile a quello nel quale lotta il samurai?

Nasce da queste riflessioni il progetto estetico di Luca Vecchi, Okaasama – Onorevole Madre, una mostra fotografica formata da 4 trittici, 8 dittici e numerosi scatti singoli che ritraggono donne incinte vestite di antiche armature rituali Yoroi della tradizione giapponese. “Ho immaginato il rapporto simbiotico tra madre e figlio come quello che il samurai aveva con la propria spada. La spada poteva essere utilizzata sia per fare del bene ma anche per fare del male. La madre può fare lo stesso col figlio, prepararlo al mondo in modo che possa fare del bene alla società oppure, al contrario, essere dannoso per l’umanità”, spiega Luca Vecchi, sceneggiatore, regista e attore comico nonché cofondatore del collettivo artistico The Pills. Luca Vecchi, che da anni pratica le arti marziali, è un grande ammiratore della cultura giapponese. Nasce dall’unione di queste passioni, quella per la fotografia e quella per il Giappone, l’idea di proporre una riflessione sul corpo della donna, confinato per secoli al ruolo di procreatrice.