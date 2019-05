Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T), Il 30 Maggio Convegno a Pinerolo ( Torino )

“La legge 22/12/2017 n. 219 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT): il punto di vista giuridico e medico"

L’Associazione Avvocati Pinerolesi ha organizzato per il 30 Maggio 2019 a Pinerolo (Torino) presso il Salone dei Cavalieri in Via Giolitti n. 7 alle ore 16,30 un interessante convegno avente ad oggetto l’attualissimo tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) regolamentate dalla legge 219/2017. Il convegno tratterà, in modo multidisciplinare, i diversi profili e le problematiche giuridiche e mediche sottese al c.d. “biotestamento”.

Interverranno l’ Avv. Francesca Pignatelli, Avvocato del Foro di Torino, la Dott.ssa Caterina Audano, Dottore di Ricerca in Diritto Civile e Notaio in Pinerolo ed il Dott. Roberto Massazza responsabile del servizio di medicina legale Asl TO3.