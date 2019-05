In cosa consiste il maschilismo della Marvel che sancisce l'endgame delle eroine?

Nell'ultimo film Avengers Endgame vediamo uno squadrone di caricature delle femministe da barricata: eroine a cui sono stati traslati, senza tradurli, gli attributi dei super-eroi maschi: da Capitain Marvel a Gamora.

All’irrealismo delle quote rosa hanno ceduto dunque anche i super-eroi!

Credo che in nome della parità dei sessi (legittima) non andrebbe sacrificata la differenza, ontologica, antropologica, chiamatela come volete, tra maschile e femminile.

Mi spiego.

Trovo profondamente maschilista che Ironman sia ironico, Thor e Hulk facciano spaccare dalle risate, Ant Man e Spiderman siano divertenti… invece le femmine (tutte) sono gnocche e accessoriate, ma serie. Serissime. Sempre.

Anche io voglio avere i super poteri (per esempio la super-velocità oppure la lettura del pensiero), ma voglio anche essere simpatica. Rivendico l’ironia come caratteristica pure femminile.

