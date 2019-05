Obiettivo rimpatri. Ecco la nuova frontiera della cooperazione gialloverde

Negli ultimi giorni di campagna elettorale appena conclusa il tema dei rimpatri è stato anche scelto dal vice premier Di Maio come argomento di punta per pungolare il suo collega del Viminale. Un pressing a tutto campo sulla gestione dei flussi migratori, e le ripercussioni che questa avrebbe sotto il profilo della sicurezza. I rimpatri, ha sottolineato il pentastellato, sono al palo, e in Italia vivono 600mila irregolari. A stretto giro il collega vice premier leghista ha replicato: al massimo gli irregolari nel nostro paese sono 90mila, ha detto, contraddicendo quanto riportato nel contratto del governo del cambiamento, dove si parlava di rimpatriare 500mila persone irregolari.

Veniamo al decreto sicurezza bis che in queste ore sta mettendo a dura prova la tenuta del governo e del patto pre-elettorale tra Lega e 5stelle. Tra i provvedimenti del decreto figura la costituzione di un fondo per favorire i rimpatri dei migranti irregolari con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro, per il 2019, cui si provvede, si legge nella bozza, «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». La dotazione del fondo potrà «essere incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni», individuata annualmente «con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ivi previsto, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Secondo la bozza il fondo andrebbe a “finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premialiper la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea”.

Tra le righe si legge la volontà di utilizzare risorse in qualche modo destinate alla cooperazione internazionale e magari rendicontarle come aiuto pubblico allo sviluppo, quella quota di APS gonfiato che già negli ultimi anni era stato abbondantemente speso per l’accoglienza dei rifugiati nel paese donatore. Il regolamento OCSE DAC potrebbe offrire lo spazio per questo tipo di manovre. Si possono infatti considerare come APS le spese per il “trasporto in caso di reinsediamento, o il rimpatrio volontario verso un paese in via di sviluppo entro i 12 mesi della richiesta”.

Sulla strada dei rimpatri però pesa anche il recente pronunciamento della Corte di Giustizia Europeache interpreta in maniera estensiva la Convenzione di Ginevra. Un rifugiato in fuga da un paese in cui rischia la tortura o di subire trattamenti inumani, vietati dalla Convenzione di Ginevra, non può essere rimpatriato o respinto in quello stesso paese anche se lo status di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza. Così recita la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione vieta il respingimento di un cittadino extra-Ue o apolide verso un paese che minaccia la sua vita o la sua libertà.

