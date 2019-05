Villeggendo, il Festival letterario nelle ville venete

Villeggendo è UN FESTIVAL LETTERARIO CHE SI SVOLGE NELLE VILLE VENETE

L’armonia delle forme, la magia dell’atmosfera, la voce della storia, sono queste le sensazioni che accolgono il pubblico di Villeggendo nella cornice unica di dimore che non hanno eguali nel mondo e che, per più di un mese, diventano “nostre” per poter condividere parole, pensieri ed emozioni. Bellezza e Parola sono il collante che tiene insieme questo Festival, ed il pubblico la sua ragion d’essere.

Il binomio Arte e Letteratura proposto da Villeggendo, un unicum che non ha eguali, crea una straordinaria ed originalissima fusione tra le parole della letteratura e la bellezza delle magnifiche dimore che sono parte fondamentale della nostra storia.

Diffondere emozioni, stupore, dibattito, idee, proposte e suggestioni: è questo il DNA di Villeggendo, la sua natura, la sua finalità.

VICENZA

Piazza dei Signori

ROSA’- VILLA Cà DOLFIN BOLDU’

VICENZA - VILLA GHISLANZONI CURTI

TEOLO – BRESSEO - VILLA LUGLI

CALDOGNO - VILLA CALDOGNO

ALBETTONE – LOVOLO - VILLA Cà BRUSA’

MONTEGROTTO T. - VILLA DRAGHI

TEOLO - VILLA CALEGARO

BAGNOLO DI LONIGO - VILLA PISANI BONETTI

NOVENTA VICENTINA - VILLA BARBARIGO

CITTADELLA CITTA’ MURATA

GRUMOLO D.A. - VILLA CANAL

POJANA MAGGIORE - Villa Pojana

ORGIANO - FRACANZAN PIOVENE

CITTADELLA - VILLA RINA

BARBARANO MOSSANO

CANTINA PEGORARO

Mauro Corona, Marino Bartoletti, Stefano Zecchi, Elsa Fornero, Paolo Crepet, solo alcuni dei numerosi ospiti presenti

