La storia? Non è scomparsa dalla maturità, è scomparsa dalla scuola

La storia del '900 lasciata a metà. Quando va bene...

Distratti dalle polemiche sulla scelta (o presunta tale) di eliminare il tema storico dalla nuova Maturità, forse non ci siamo accorti che in realtà la materia, pur presente nella forma, nella sostanza è il “visconte dimezzato” dell’intero sistema scolastico italiano. Non è raro, infatti, che i programmi di storia pensati per le superiori non arrivino a coprire tutto il secolo scorso o che gli insegnanti non abbiano il tempo materiale di ultimarli in classe prima della fine delle lezioni. Sono poco meno di 3 su 5 i ragazzi che riusciranno a completare il programma in tempo. Ed entrando nel dettaglio delle risposte, i dati diventano ancora più preoccupanti: il 21% dei maturandi, con l’ultima campanella ormai alle porte, non ha ancora finito la spiegazione della Seconda Guerra Mondiale, mentre il 10% è fermo al periodo tra le due Guerre Mondiali. Il restante 10%? Non è arrivato neanche alla Grande Guerra.