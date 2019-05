NipPop: Giappone all'infinito - Il Giappone contemporaneo si incontra a Bologna

In un momento storico di grande cambiamento, che ha visto in breve tempo trasformare il Giappone da luogo esotico e inavvicinabile caratterizzato da barriere insormontabili come lingua, a tendenza internazionale nel food, nel turismo e nel soft power in generale, è bene chiedersi a che punto siano gli studi sul Giappone contemporaneo in Italia. Nato un po’ in sordina sulla scia dello tsunamidel 2011, NipPop: Giappone all’infinito - l’iniziativa dell’Università di Bologna che fa il punto su tendenze e prodotti culturali che dai confini nipponici si diffondono a livello internazionale - è arrivato alla sua nona edizione ed èoggi un punto di riferimento per studiosi e appassionati.

Orientalismo, esoticismo, occidentalismo, culture e subculture giovanili e contemporanee sono i temi di studio di NipPop, realtà unica nel panorama italiano e sempre di più punto di incontro per studiosi, artisti, giornalisti e scrittori, che in questa occasione hanno modo di trovarsi, dialogare e dare vita a nuovi progetti.

L’edizione appena conclusa – 17- 19 maggio, dal titolo “#FoodPop: Giappone da gustare” - e di cui sono stata ospite, è stata dedicata al mondo culinario giapponese tra racconto e immaginario. Per me èstata un’esperienza bellissima e stimolante, un’occasione preziosa per rivedere amici e colleghi che spesso vivono lontani ma con i quali sono costantemente in contatto. Ideatrice e direttrice della rassegna è una cara amica, Paola Scrolavezza, docente di Cultura e Letteratura Giapponese all’Università di Bologna, con la quale ho cercato di fare il punto su NipPop e sugli studi del Giappone contemporaneo in Italia.