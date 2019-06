Chi ben comincia…

Forse nella mente delle australiane ora si fa strada quella simpatica diceria sul nostro campionato, “quello scarso”… e quindi si buttano all’attacco per riportarsi subito in vantaggio. I minuti che mancano al triplice fischio dovranno essere giocati dalle nostre ragazze con temperamento, disciplina e sacrificio. Milena Bertolini avvicenda qualche elemento e la squadra si serra, corta e pronta ripartire in contropiede.

Minuto 78. Il Var nega all'Italia un rigore per fallo di mano in area. L’arbitro di solito così preciso e fiscale non va nemmeno a vedere il monitor e nega alle azzurre la massima punizione. E sbaglia, perché il tocco di mano è palese e determinante. Non staremo certo qui a fare i piangina, ma così non va. Assolutamente non va.