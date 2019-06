Crolla la produzione (di smog) auto

Proverbio del 10 giugno Il mondo lusinga l’elefante e se infischia della formica

Numero del giorno: 3.9 Calo % produzione manifatturiera in UK ad aprile

E se non siete fra quelli che festeggiano per il crollo della nostra produzione industriale di aprile, e in particolare di quella automobilistica, allora è chiaro: siete dei terroristi ecologici senza cuore.