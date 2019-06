Eureka, finalmente abbiamo una squadra!

Dobbiamo registrare in occasione delle rimesse del portiere bosniaco il ripetersi di quella brutta abitudine nata allo Juventus Stadium e poi diventata abituale anche in altre piazze. Al rinvio dell’estremo difensore avversario si alza il coro “m…a” che accompagna la sfera in volo. Di per sé è già decisamente fastidioso sentirlo gridare dalle tifoserie ultrà, ma quando a farlo sono i ragazzini delle scuole calcio questo gesto becero diventa insopportabile.

Si va al riposo sotto per un gol, con il morale non proprio alle stelle, ma nonostante tutto la Nazionale ha dimostrato vitalità, concretezza e buone idee. Il risultato non paga, ma l’approccio alla gara è positivo.