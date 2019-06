Pet politics, cosa vogliono dire (davvero) i cagnolini di Conte

In principio fu Dudù. Il barboncino di Francesca Pascale, all’epoca nuova compagna di Silvio Berlusconi, entra nel dibattito pubblico e politico nell’estate del 2012.

Al tempo, la rappresentazione mediatica del rapporto tra il Cav e l’amato Dudù aveva molti risvolti: tra tutti, quello di restituire un’immagine empatica e rilassata in un periodo turbolento, sconvolto da batoste giudiziarie e mediatiche. Il processo Ruby Bis costrinse i fidati consulenti a intavolare una strategia di rebranding personale importante, coinvolgendo e toccando con modifiche importanti ogni aspetto dell’immagine di Silvio Berlusconi: l’abbigliamento, il linguaggio, perfino (osservarono i più maligni, indicando Francesca Pascale stessa) gli affetti. In quest’ottica, la scelta di “adottare” un cane e di raccontare l’affetto della coppia verso Dudù fu sicuramente azzeccata, e raggiunse l’obiettivo di riabilitare Silvio Berlusconi agli occhi di una fetta di pubblico e di elettorato che era rimasto “scottato” dalle vicende giudiziarie del Cav.

Un tentativo simile lo fece Mario Monti, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2013: per provare a risultare più alla mano, si presentò da Daria Bignardi con un cagnolino (chiamato, per l’appunto, Empy, come empatia) e un boccale di birra. Il risultato, in quel caso, fu diverso: la scena, affettuosa, contrastò con le caratteristiche per cui l’ex Primo Ministro era noto: il rigore, la serietà, l’affidabilità, la competenza. Il professore tentò quindi di umanizzarsi, di sembrare più “normale”: perse, invece, di credibilità.

Non è da sottovalutare, inoltre, che gli animali da compagnia, al tempo della politica pop, diventano essi stessi protagonisti. Il loro legame con il leader si configura quasi come uno “strumento” per raccontare (e in alcuni casi, rafforzare) un’immagine personale, ma anche politica, di un leader che a tempo debito sa essere anche emotivo, empatico, amorevole. Un leader che, anche in momenti di difficoltà, sa coltivare momenti piacevoli e privati.