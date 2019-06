Faremo la Flat tax quando saremo ricchi come il Lussemburgo

I dati ci dicono che i contribuenti italiani che hanno redditi “al massimo fino a 70.000 euro” sono complessivamente più del 93% del totale, dai quali perciò arriverà il grosso del gettito fiscale. Gli sfortunati ricconi che non avranno la flat tax, saranno si e no un centomila e rotti. In pratica la flat tax varrà per tutti, malgrado in Italia il ceto medio, secondo quanto classificato da Ocse, si collochi in una quota di reddito compresa fra i 12 mila e i 32 mila euro di reddito l’anno.