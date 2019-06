Le Conversazioni, il Festival di letteratura internazionale edizione 2019 ha come tema il Pregiudizio

Sapete che amo i festival di letteratura internazionale, come faccio sempre diffondo i programmi e le notizie dei festival più belli, oggi è il turno di Le Conversazioni che quest'anno ospita un autore che io amo molto e di cui ho letto tutti i romanzi , l'americano Andrew Sean Greer che vedete in foto (Premio Pulitzer 2018 per la narrativa con Less)

Dopo gli appuntamenti primaverili di New York, arriva a giugno in Italia la quattordicesima edizione de Le Conversazioni, il festival di letteratura internazionale ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini che avrà come tema 2019 “Pregiudizio”.

Il programma di incontri parte a ROMA presso il nuovo spazio di Palazzo Merulana (via Merulana 121) che accoglierà due incontri con personalità italiane del mondo dell’arte, del teatro e della letteratura: Susanna Tamaro e Annalena Benini (18 giugno ore 19.00) e Francesco Vezzoli in conversazione con Piera Degli Esposti (19 giugno ore 19.00).

Sarà il grande scrittore Salman Rushdie, insieme ad Antonio Monda, ad inaugurare il 21 giugno il debutto de Le Conversazioni a NAPOLI al Madre - Museo d’arte contemporanea Donnaregina, e la nuova partnership con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.

Il festival prosegue, come di consueto, a CAPRI nei due week end del 28, 29, 30 giugno e 5, 6 e 7 luglio. Appuntamento, anche quest'anno, al tramonto nella suggestiva cornice di Piazzetta Tragara con gli ospiti 2019 di questa sempre molto attesa tappa del festival: Marisa Silver, Ta-Nehisi Coates, Amitav Ghosh, Andrew Sean Greer, Leslie Jamison, Howard Jacobson si alterneranno nelle conversazioni con Antonio Monda e nei reading su “Pregiudizio”, fil rouge di questa quattordicesima edizione.

In occasione degli appuntamenti di Capri, sarà pubblicata e distribuita al pubblico l’antologia dei testi inediti degli scrittori sul tema di quest’anno Pregiudizio che saranno letti dagli autori stessi in apertura di ogni appuntamento.

Ad inaugurare l’edizione 2019 a NEW YORK sono stati Daniel Libeskind (1 maggio New York Historical Society), e il regista e sceneggiatore Noah Baumbach insieme alla compagna Greta Gerwig, candidata agli Oscar 2018 con Lady Bird come migliore regista e migliore sceneggiatura originale (9 maggio, Morgan Library & Museum di New York).

Il festival tornerà a New York in dicembre per chiudere l’edizione 2019 con gli ultimi due appuntamenti presso la New York Historical Society e la Morgan Library & Museum.

Ecco dunque gli appuntamenti:

LE CONVERSAZIONI 2019 | Il programma

ROMA

18 giugno | Susanna Tamaro & Annalena Benini

Palazzo Merulana | ore 19:00

via Merulana 121

19 giugno | Piera Degli Esposti & Francesco Vezzoli

Palazzo Merulana | ore 19:00

via Merulana 121

NAPOLI

21 giugno | Salman Rushdie

Madre - Museo d’arte contemporanea Donnaregina |

via Settembrini 79

CAPRI

28 giugno > 7 luglio

Piazzetta Tragara | ore 19:00

ven 28/6 | Marisa Silver

sab 29/6 | Ta-Nehisi Coates

dom 30/6 | Amitav Ghosh

ven 05/7 | Andrew Sean Greer

sab 06/7 | Leslie Jamison

dom 07/7 | Howard Jacobson

NEW YORK

dicembre 2019

New York Historical Society

The Morgan Library & Museum