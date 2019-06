Maturità, che salasso! Per 1 su 5 il diploma costa più di 500 euro

Maturandi in cerca d'aiuto

Ma come mai un quarto dei maturandi sente la necessità di prendere ripetizioni? Skuola.net, oltre al mero dato economico, ha indagato anche le motivazioni che spingono a svolgere lezioni private last minute: il 26% di loro ha indicato la scuola come unica responsabile delle sue lacune e incertezze, affermando che non è stata in grado di prepararlo in modo adeguato. Un altro 24%, però, si prende tutta la responsabilità della propria impreparazione ammettendo di non essersi impegnato quanto avrebbe dovuto. L’ansia che accompagna l’esame di Stato è invece la spinta decisiva per il 16%, accompagnati da un 7% per i quali la preoccupazione è soprattutto dei genitori. Infine, c’è un 14% di studenti che è mosso dall’ambizione: pur non avendo tutto questo bisogno di ripetizioni, si rivolgerà a tutor privati per mirare ai voti più alti.