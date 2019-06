Gli azzurrini vincono di rincorsa

E’ iniziato allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna il cammino della Nazionale under 21 allenata da Luigi Di Biagio, ed è iniziato nel migliore dei modi.

Prendiamo in prestito per il titolo un modo di dire tipico del Palio di Siena, la rincorsa, ovvero la partenza in movimento che un solo cavallo fa partendo alle spalle di tutti gli avversari, appunto rincorrendoli. Come si sa nel Palio di Siena la vittoria dalla posizione della rincorsa è molto difficile e quindi abbastanza rara.

Nel calcio, contro una corazzata come la Spagna di De la Fuente, vincere dopo essere passati subito in svantaggio è ugualmente difficile e complicato.