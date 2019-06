La Spagna si salva in zona Cesarini.

A dire il vero un coro l’ho sentito alzarsi un paio di volte in tutta la partita. Un gruppetto di una sessantina di tifosi in maglia amaranto per qualche istante ha rotto il silenzio. Pensavo fossero supporter della Roja, ma mi sbagliavo. Erano nostalgici tifosi della Reggiana che inneggiavano alla loro compagine, oggi militante in serie D. Mamma mia, poveri noi…

Non vi dico la faccia della giovanissima collega proveniente dal lontano Uganda per conto di AISP Media (l’Associazione Stampa Sportiva Internazionale) che seduta di fianco a me pensava si trattasse di uno scherzo o di un flashmob.

Poco male, nel silenzio abbiamo avuto modo di sentire con chiarezza sia le chiamate dei giocatori sia le indicazioni delle panchine, solitamente sommerse dal fragore del pubblico.