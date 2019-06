La battaglia è vinta, la guerra forse no.

“Abbiamo una piccola speranza – ha dichiarato il tecnico Di Biagio a fine partita – Non potevo chiedere di più a questi ragazzi. Sapevamo di dipendere dagli altri risultati. Siamo la squadra che ha concluso più in porta, ma non è bastato. Per questo non possono essere soddisfatto ma non per le prestazioni”.

Patrick Cutrone, autore del suo primo gol in questo Europeo ha dichiarato: “Una grandissima emozione. Sono sincero, non ho passato un bel momento. Adesso possiamo solo sperare purtroppo. Vogliamo andare avanti, farlo davanti alla nostra gente ma dovremo attendere gli altri risultati. Speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte”. Grande Patrick!

Ed ora possiamo solo attendere che le altre Nazionali scendano in campo. Speriamo che non venga cotto da qualcuna di queste compagini un bel biscottone che potrebbe andare di traverso all’Italia. Chi vivrà, vedrà.