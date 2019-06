Cinque cerchi, cinque stelle e tanti paradossi

Per un divertente gioco della storia, proprio nel giorno delle buste ineffabili del nuovo esame di maturita’ , l’apertura della busta del Comitato limpico internazionale che assegna le olimpiadi invernali 2026 all’Italia è sembrata una summa perfetta di molte contraddizioni della nostra attualità.



Anzitutto si comprende che su un dossier articolato come la candidatura per avere la sede dei Giochi ha avuto la meglio anzitutto la determinazione a partecipare al contest internazionale (direbbe giustamente Ethelbert Talbot, il vescovo della Pennsylvania che durante le Olimpiadi del 1908 spronò a partecipare, dare il massimo quando si vuole vincere). E - in secondo battuta, la vittoria di Milano-Cortina ha evidenziato un lavoro bipartisan PD-centrodestra ( sto pensando all'esultanza della coppia Sala-Giorgetti ma andando indietro nel tempo vengono in mente le collaborazioni Maroni-Pisapia o Prodi-Moratti nella vicenda Expo).

Ad ogni modo latitanti eccellenti - dicevo - sono sempre i cinquestelle i quali - ha detto Lucio Caracciolo recentemente - tradiscono un certo dilettantismo nei momenti in cui bisogna semplicemente gestire la complessità. E di conseguenza astengono non perché non invitati ma per un processo di auto-esclusione volontaria. Da qui le capriole (patetiche) dei post social in cui addirittura si complimentano da soli dell'assegnazione dei giochi poi cancellati prontamente. Tutto molto triste nel non vederli mai alla prova delle grandi partite di interesse nazionale e probabilmente ha ragione di chi pensa che se ai grillini togli l'animus e la narrazione per cui sono nati ( il mood vaffanculo, le piazze e le dita puntate contro i poteri forti e l'establishment, la scatoletta di tonno, facciamo la rivoluzione, il "siamo er meglio" etc) di essi non rimane nulla, irrilevanti in termini di sostanza politica. Inspiegabile del perché ai vaccini preferiscono le scie chimiche, ai numeri veri dell'economia i vari "questo lo dice lei"... o ai tunnel di collegamento preferiscono i sali e scendi tortuosi dei pensieri, purché si parli nella democrazia diretta della webcrazia dentro la quale chiunque crede di sapere tutto di tutto sentendosi poi autorizzato a dire la sua su qualunque cosa, convinto che la propria opinione valga come quella di chiunque altro. Un incubo etico-antropologico se no fosse che è la condizione attuale del nostro paese.