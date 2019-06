ISRAELE. Parte due.

Ben-Gurion invece, fedele sostenitore della visione di Theodore Herzl, decise di sostenere una relazione dialettica tra secolarismo e religione, rispettando così la natura del sionismo che aveva interpretato il linguaggio del liberalismo in chiave laica. Perciò, anche se la domanda di separazione tra stato e chiesa non possa essere intesa nel senso pienamente europeo del termine, nella dichiarazione di indipendenza troviamo scritti che garantiscono la libertà religiosa e di coscienza in Israele e che sanciscono la sua natura laica e democratica.

Detto questo, sempre nel testo della dichiarazione, troviamo scritto che Israele non è solo democratico ma anche ebraico; cerchiamo quindi di capire quali risvolti abbia l'utilizzo di questo aggettivo sul carattere delle istituzioni dello stato. È difficile stabilire con esattezza la valenza di questo termine, prima di tutto perché probabilmente questa ambiguità era voluta proprio per non scatenare il conflitto a cui ci stavamo riferendo prima (emblematico il riferimento alla “Roccia di Israele” che molti intendono come riferimento a Dio, altri come richiamo alla storia del popolo di Israele), in secondo luogo perché non si riesce a definire in quale misura “ebraico” si riferisca ad un elemento religioso e quanto ad uno culturale e nazionale.

Ad oggi il rapporto tra stato e chiesa è definito da alcune linee guida risalenti al 1947, quando sempre Ben-Gurion scrisse una lettera all'organizzazione ortodossa Agudat Yisrael al fine di declinare le norme che avrebbero determinato le relazioni tra l’ebraismo ed il futuro stato. Questi principi sono conosciuti come Status-quo Agreement che notifica l'impegno da parte di Israele nel garantire l'osservanza dello Shabbat come giorno ufficiale di riposo, il rispetto delle norme alimentari della kashrut nei luoghi pubblici, un certo grado di indipendenza in materia di istruzione scolastica e la regolamentazione del diritto privato in materia di matrimonio divorzio (gli ultimi punti valgono per tutte le diverse comunità religiose presenti in Israele).