Sto ascoltando l' audiolibro Patria 1978-2010 di Enrico Deaglio, letto magnificamente da Jerry Mastrodomenico. Inizia parlando dell'attentato Moro, e dei 45 giorni del seuqestro. Poi scandisce, anno per anno, la cronistoria italiana, intercalando il racconto con brani di libri e di brani musicali. L'autore non è uno storico professionista, e da giornalista di classe, sa rendere vivo e attuale quello che per molti era soltanto una vaga sfumatura di ricordo. Nel 78 avevo 8 anni e ricordo perfettamente l'annuncio della strage di via Fani, l'agonia di Alfredino Rampi, i Mondiali dell'82, etc etc.

Chissà come sarà cronistoricizzata l'attualità che ci è dato di vivere ora. Per noi ormai maturi, e per i bambini che ora hanno 8 anni. Come e cosa ricorderanno di questo 30 giugno 2019, ad esempio.

Uno dei più affascinanti incipit della letteratura, a mio parere, è quello de La nausea di J-P- Sartre:

«La miglior cosa sarebbe scrivere gli avvenimenti giorno per giorno. Tenere un diario per vederci chiaro. Non lasciar sfuggire le sfumature, i piccoli fatti anche se non sembrano avere alcuna importanza, e soprattutto classificarli. Bisogna dire come io vedo questa tavola, la via, le persone, il mio pacchetto di tabacco, poiché è questo che è cambiato. »

La perdita della memoria è ciò contro cui occorrerebbe resistere, e in ciò la costituzione di un'identità attraverso la scrittura diaristica dei propri mutamenti, delle e nelle piccole cose. Esattamente. Che poi quelle grandi ci sfuggono molto spesso, mentre le viviamo. O, per meglio dire, non le viviamo neppure. Un giorno nei manuali di storia si dirà, ad esempio. il 30 Giugno del 2019 il presidente degli Stati uniti Donald Trump varcò il confine della Corea del Nord camminando affianco al dittatore Kim Jong Un, per posare immediatamente dopo a favore di fotografi mentre gli stringeva la mano.

Oppure, come e se, si ricorderà sempre oggi il nome della Capitana Carola, divenuta improvvisamente l'idolo di una sinistra in crisi di identità - o forse di una Repubblica che ha dimenticato, o non ha mai assimilato, l'articolo 10 della sua Costituzione?

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.»

Chissà quale sarà il romanzo più famoso di quest'anno, e la canzone che lo ricapitolerà.

Non lo so, nessuno lo sa. Ricordo molto meglio eventi che ho rielaborato di quanto ero molto piccolo, o quelli legati ad emozioni forti. Sto dicendo una banalità. Ma appunto la memoria è quello che rimane quando una banalità emerge dallo sfondo e diventa non banale.

Identità. Il romanzo della nostra, della mia, della tua.