Maturità 2019, l’orale? Difficile ma non impossibile

La maturità 2019 volge al termine. La prima settimana di orali è andata in archivio. Non tutti i ragazzi hanno ancora concluso le proprie fatiche. Ma alcuni di loro, dopo aver affrontato la prova più temuta di tutto l’esame riformato, sono già con la testa alle vacanze. Skuola.net, grazie al contributo di trecento di loro, ha voluto fare un primissimo bilancio del nuovo orale. Sarà stato così terribile come si temeva alla vigilia? Pare di sì, visto che la maggior parte dei maturandi intervistati ha giudicato difficile il colloquio: il 36% in linea con le aspettative, il 21% addirittura più complicato del previsto.