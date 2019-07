Si vendetta, tremenda vendetta…

Abbiamo seguito diversi incontri di questo torneo, che in questa occasione si è disputato in Italia (Bologna, Reggio Emilia, Udine, Trieste, San Marino e Cesena) e ieri sera siamo stati presenti alla finale, giocatasi alla Dacia Arena di Udine.

36 gradi, cielo sereno, tribune sold out, 23.232 spettatori censiti dall’UEFA, in gran prevalenza di fede germanica. I tifosi della Spagna sono in minoranza ma quando serve sanno farsi sentire. Anche i loro cronisti in tribuna stampa sono particolarmente caldi e rumorosi in corso di telecronaca, tanto da strappare ai più composti colleghi tedeschi qualche sorriso ironico. Keep calm & pensa alle coronarie è il consiglio che l’intera tribuna stampa indirizza in particolare ad un simpatico collega della radio spagnola che urla come un dannato rasentando la zona rossa pre infarto.