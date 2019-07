David Sassoli , nuovo presidente dell'Europarlamento

Recuperare lo spirito dei padri fondatori perché la nostra Europa non è un incidente della storia.

Emozionato ma deciso il nuovo presidente dell'Europarlamento - l'italiano David Sassoli del PSE - ha tracciato la road map della legislatura continentale appena iniziata con parole intense, sentite nel profondo. Non si percepiva solo la maestria dell'uomo di comunicazione, essendo Sassoli giornalista di lungo corso al tg1. La drammaticità del momento europeo è sotto gli occhi di tutti e - se volete - si è resa "fotografica" in quel voltarsi le spalle da parte dei deputati del Brexit party durante la prima seduta del nuovo parlamento. La voluta distrazione di fronte alle sfide della complessità contemporanea significa da parte della politica europea il non voler vedere (ben diverso dal non potere) ciò che la storia sta presentando come conto da pagare. E quel che i britannici fanno con un livello allucinante d'incoscienza pari alla loro suprema inerzia unita all'incapacità di gestione del dossier Brexit di questi anni buttati nel cestino, altri leader europei mostrano in molte questioni con ostinata miopia. Non si vuole vedere perché si cerca di grattare il presente tornaconto finché la barca sta in piedi poi magari si scappa con la scialuppa perchè si ha un biglietto di prima classe e per le seconde e terze classi ci si affida al fato.



Il neo presidente Sassoli ha usato invece parole che ricordano - in certi passaggi - il fuoco di chi indica una strada in salita ma inesorabile se si vuole recuperare lo "spirito" segno che la lettera da sola non basta come del resto ricorda la saggezza biblica. Come la tecnica da sola svuota le azioni umane se non connessa al carisma così la lettera senza lo spirito non conduce a nulla ma diventa a volte una zavorra per chi desidera risolvere i problemi. Non ci si può accontentare di conservare l'esistente sopratutto se esso addiziona gli egoismi anziché armonizzare le istanze.