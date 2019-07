Io su questa terra non sono né un estraneo né un passante.

Se decidessi di attraversare piazza del Duomo a Milano leggendo a voce alta una poesia di Kipling in inglese tutti penserebbero ad un flashmob e probabilmente mi applaudirebbero. Se facessi la stessa cosa leggendo una lirica in arabo, sono certo che mi guarderebbero male, qualcuno chiamerebbe la Digos e molti mi prenderebbero a male parole. Sbaglio?

No, non ti sbagli, soprattutto in questo periodo dove in Italia vi è un netto appiattimento del pensiero su posizioni islamofobe.

Probabilmente contribuisce in modo determinante la mancanza di conoscenza del mondo islamico ed arabo e su questo è doveroso fare un mea culpa da parte di noi arabisti che per un lungo periodo abbiamo trascurato la divulgazione. Tutta la letteratura - strumento essenziale per fare conoscere una cultura nella sua complessità - ce la siamo un po’ cantata e suonata nei nostri circoli e nelle nostre accademie.

Abbiamo parlato poco con le persone, abbiamo trattato quasi sempre la letteratura araba come qualcosa di esotico e non come una letteratura “normale”. In Italia il filone letterario arabo è stato per lungo tempo fortemente influenzato dal pensiero orientalista. E’ stato molto facile quindi costruire la figura dello straniero basandosi sull’immagine dell’arabo e del musulmano, pescando a piene mani dagli stereotipi e non da fonti certe e qualificate.

Non dimentichiamoci poi che il cosiddetto mondo arabo è composto da ventidue paesi ed è quindi molto complesso analizzarlo. Lo è per noi arabisti, figuriamoci per chi non è mai stato in un paese arabo e non ha mai aperto un libro di storia islamica o di letteratura araba.