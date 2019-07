Italia, amore mio! Al via la quarta edizione del festival italiano dell’estate tokyoita: e quest’anno ci sono anche io!

Gli Ospiti

Se Romeo e Giulietta celebrano all’italiana la festa di Tanabata, non poteva mancare la Regione Veneto che arriva a Tokyo con uno spazio dedicato alle esperienze sensoriali delle eccellenze regionali: degustazioni e masterclass di prodotti enogastronomici e dell'offerta artistica e culturale.

Il Design: Nicoletta Morozzi ed il Family Dress proporranno i loro pezzi lavorati a maglia da persone di diversa estrazione e nazionalità ed uniti in un unico abito indossabile da trentuno persone per lanciare un messaggio di inclusività e di consapevolezza sociale. Lo stesso che emerge nel film-documentario Serendip, presentato in prima visione giapponese a IAM.

La Musica:tra gli oltre venti momenti musicali del festival spicca la presenza della vincitrice di X-Factor Chiara Galiazzo che per l’occasione si esibirà in duetto con Coba, uno dei musicisti più carismatici e popolari del Giappone. Emiliano Pepe concluderà invecea Tokyo la trilogia dei Silent Concert. Domenica sera, sette luglio, la chiusura del festival sarà celebrata con un karaoke collettivo tutto italiano dove tra brani proposti ci sarà anche "Diventerò di Vento", pezzo originale appositamente composto per IAM.

Il Food: Benedetta Parodi, per la prima volta cuoca Giappone, porta i suoi cooking show direttamente a Tokyo. Le ricette toscane saranno invece illustrare dallo Chef Pardini. La pizza Amore mio! creata e sfornata appositamente per l'occasione dal pizzaiolo Vincenzo Roberto sarà commentata dal critico Antonio Fucito. Parallelamente la giornalista e nipponista Stefania Viti, autrice di libri sulla cultura gastronomica del Sol Levante per Gribaudo-Feltrinelli, ci racconterà come si sta diffondendo il cibo giapponese in Italia.

Saranno ospiti di questa edizione anche l’influencer e youtuber Sofia Viscardi, Fabio Caressa che commenterà in diretta il match calcistico dei piccoli campioni giapponesi, la modella italo-giapponese Saila Kunikida, mentre Mine Ryuta e Girolamo Panzetta, l'italiano più famoso del Giappone, saranno gli ambasciatori di questa edizione del festival.

Al palco faranno da cornice un beer-garden tutto italiano, la dolcezza di Ferrero che presenta per la prima volta i suoi Rocher in una nuova originale confezione ed il primo gelato soft-cream tricolore.