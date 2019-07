Un vecchio detto popolare ci ricorda che la curiosità uccise il gatto. Ma un giornalista se non è curioso, forse giornalista non è…

Intanto lasciamo vivo il gatto, il gatto e tutti gli animali. Vivi e liberi.

Scherzi a parte, io faccio la giornalista per caso. In gioventù non avevo idea di cosa avrei fatto. Cominciai più o meno per caso con dei piccoli contratti in Rai da assistente ai programmi. Poi negli anni ho cambiato via via ruolo. Mi ricordo che quando ero in conduzione un autore mi disse: “E’ l’unica conduttrice che non protesta per uno o due primi piani in meno, ma per i contenuti delle cose che le scriviamo”. Io lo presi come un complimento, devo dire. Era vero.

Occupare il video non mi è mai interessato, farlo dicendo cose sensate, utili e corrette, invece, per me è sempre stato fondamentale. Non sai quanto potessi essere rompiscatole e pignola... alla fine mi hanno detto: “Ma vai a fare le inchieste e molla le conduzioni”. Bomba libera tutti! Sono ancora profondamente grata all’autore che capì che quella era la mia vocazione e il modo migliore di utilizzarmi. Lo capì prima di me. E da allora faccio quello che avrei dovuto scegliere da subito. Il mio mestiere. La giornalista.

Almeno ci provo. La curiosità, la voglia e la capacità di approfondire, il senso della notizia sono, credo, facoltà imprescindibili per un giornalista. Però da sole non bastano. Studiare sempre. Tanto. Conoscere i codici deontologici, il diritto, la storia... Senza curiosità, ma anche senza specifica preparazione non credo si renda onore a questo mestiere né il corretto servigio a chi ne fruisce.