Autonomia, ultima via

Gialli e Verdi se le suonano sportivamente, come manco ai tempi del pentapartito. E mentre volano gli stracci di giornata – ormai si sta lavorando a una fiction sul governo del tormento – dove si mescolano autonomia in crisi, balletti russi (in rubli) e promesse contese di tagli fiscali all’elettore insaziabile e credulone, ecco che magicamente lo spread scende sotto 200.