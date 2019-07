Silvia e il Sistema - La visita in Italia del procuratore generale del Kenya sui casi di Silvia Romano e della cooperativa “rossa” CMC

Detto questo, è filologicamente interessante, nel metodo e nel merito, il modo in cui la notizia è stata ripresa dalla grande stampa italiana. Partendo dal metodo, tutti hanno in sostanza copiato e incollato un testo identico, anche quando gli articoli non risultano d’agenzia ma sono firmati, con la sola eccezione di due testate, il Fatto Quotidiano e La Verità, che sono andate oltre per approfondire il tema facendo appello alle loro ricerche e alle loro fonti. Sappiamo che, in redazioni ridotte all’osso, il tempo e le competenze per investigare davvero sono sempre più limitati. Tuttavia colpiscono due mancate risposte a due domande fondamentali. La prima è: perché dal 20 novembre 2018 (giorno del rapimento di Silvia Romano) a oggi non c’è mai stato un vertice costruttivo come quello dei giorni scorsi, richiesto peraltro dalle autorità keniote e non da quelle italiane? La seconda recita: perché nessuno dei giornali ha parlato del grave scandalo in corso in Kenya che coinvolge la cooperativa “rossa” CMC e molti addirittura non ne hanno nemmeno citato il nome, alludendo semplicemente a «un’azienda italiana»?

I due argomenti sono di peso ben diverso, ne siamo consapevoli: un caso di “ordinaria corruzione internazionale” è scandaloso, ma infinitamente meno grave del dramma in cui è in gioco la vita di una giovane donna di 23 anni. Entrambi tuttavia rimandano, nella loro gestione, ai vizi più radicati nel nostro sistema di potere (o di poteri) e alla scarsissima conoscenza di un continente che oggi è socialmente, politicamente ed economicamente cruciale come l’Africa.

La gestione del caso di Silvia Romano è marcata dalle incertezze e dall’inesperienza dell’attuale esecutivo. Lo scorso gennaio, quando chi scrive, in qualità di segretario generale di Avocats sans Frontières, visitò per la prima volta Noordin Haji nel suo ufficio di Nairobi, la Farnesina seppe solo dire «state zitti se potete». Nessun italiano, a eccezione dello scrivente, aveva mai incontrato prima di quel giorno il procuratore Haji, pur se egli rappresenta dal momento della sua nomina, avvenuta nel marzo 2018, la figura chiave del sistema investigativo keniota, oltre a essere persona di cultura internazionale e di grande valore professionale, etico e umano. Perché?

Nel frattempo sono passati otto mesi dalla sparizione di Silvia. Moltissimi. Noi ci auguriamo innanzi tutto che sia viva e in salute. Auspichiamo una forte accelerazione delle sue ricerche all’insegna di una piena cooperazione internazionale, senza riserve. E ci impegniamo, in questo blog e altrove, a sostenere come potremo chi si dedica a questo difficile compito.