Vacanze social, quanti ragazzi “complici inconsapevoli” dei topi d’appartamento

Quanto è sicura l'Italia? Rispondono i ragazzi

Grazie ai ragazzi, però, si è voluto anche osservare quale sia la percezione che le nuove generazioni hanno del livello di sicurezza che si respira attualmente in Italia. Ebbene, la stragrande maggioranza (75%) pensa di vivere in un Paese sicuro. Ma se per il 31% la situazione è migliorata rispetto al passato, per il 44% le cose stanno peggiorando. Certo, molto dipende dall’area geografica in cui si vive: al Nord, infatti, il 35% dice di sentirsi al sicuro oggi come non mai; lo stesso dato al Centro e al Sud scende al 20%. Mentre, se in media, per il 25% l’Italia non è un Paese sicuro, al Nord la quota si abbassa al 19%, al Sud schizza al 30%. Lo stesso discorso si può fare legandolo al contesto specifico del luogo in cui si abita. In generale, 1 su 4 – il 25% - considera la propria città o il proprio paese altamente sicuro. Nelle regioni settentrionali ancora di più: la pensa così il 35%. Nel Mezzogiorno, al contrario è concorde appena il 19%.