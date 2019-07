Con quante persone siete andati a letto? Nasce l'App "List" per ricordarsele

"Tutti hanno una lista"

Questo è lo slogan di List, la neo-nata App che sta facendo discutere giovani ragazzi e ragazze su Instagram.

List è un'applicazione che permette, ai soli maggiorenni, la creazione di una lista di persone con cui si è andati a letto. È possibile dare dei voti e inserire le posizioni per ricevere Trofei e incrementare il proprio punteggio.

Le informazioni inserite rimangono personali e non condivisibili all'esterno, l'App infatti non risulta avere alcuna funzionalità Social. È possibile inserire anche un codice di blocco per accedere all'App.

Alcune delle pagine più famose in Italia hanno già promosso quest'App, che in poche ore è entrata nelle classifiche di Apple come una delle 35 App più scaricate nella categoria "tendenze".

Sulle pagine degli store ufficiali gli sviluppatori descrivono così la loro Missione: "List è un tool che ti permette di creare una lista delle persone con cui hai condiviso una forte esperienza. Ogni esperienza infatti, così come ogni amore, si porta con sé fantastici ricordi che arricchiscono ognuno di noi. List non vuole farti dimenticare le persone con cui hai condiviso queste esperienze. Tutti hanno una lista."

L'App è disponibile su:

I rapporti interpersonali nella società in cui viviamo stanno cambiando, grazie anche al sempre maggior utilizzo di Dating App . L'App List tratta tematiche che possono avere risvolti statistici interessanti, soprattutto per come stanno cambiando i rapporti nella società moderna.