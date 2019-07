Flat tax o tassi piatti? Questo è il problema

Il mistero ce l’ha spiegato il sottosegretario che presta la voce all’Iphone. E anche il rimedio: “Faremo la flat tax per il 90% degli italiani con tasso al 15%. Io sono per una frustata forte sull’economia – aggiunge -. Ma questo non è un governo monocolore leghista, occorre trovare una sintesi. Si tratta in ogni caso di un provvedimento molto robusto”.