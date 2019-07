Indietro non si torna - 28 ordini di arresto a Nairobi tra cui il ministro del Tesoro keniota e tre italiani

Ieri mattina, 22 luglio, il Director of Public Prosecutions della Repubblica del Kenya ha emesso ventotto mandati di cattura. Il primo nome della lista è quello di Henry Kiplagat Rotich, ministro del Tesoro nel Governo di Nairobi. Alle posizioni otto, nove e dieci dell’elenco si trovano tre italiani: Paolo Porcelli, nominato un anno fa direttore generale della cooperativa edile CMC di Ravenna, e due altre persone di cui non è indicato il nome ma solo l’appartenenza societaria, cioè la joint venture costituita da CMC con Itinera (gruppo Gavio) per realizzare tre dighe nel Paese africano. I capi d’accusa sono otto, sintetizzabili in poche parole: frode, abuso d’ufficio e corruzione internazionale. In breve il costo delle tre dighe era stato inizialmente fissato in 400 milioni di euro, lievitati poi a 546, con la precisazione che tale differenza era da pagarsi in modo tempestivo, a prescindere dalla realizzazione dei lavori. L’ipotesi investigativa, corroborata da molte prove, è che si tratti di una lauta tangente, da spartirsi tra i destinatari dei mandati d’arresto.

Questi i fatti. Quel ci preme evidenziare sono due postille. La prima è che la grande stampa internazionale – dal Washington Post alla BBC, dal Der Spiegel al Nouvel Observateur– hanno ripreso la notizia a tambur battente, misurandone tutta l’importanza. In Italia, a parte qualche lodevole eccezione on line, c’è stato silenzio tutto il giorno, nonostante il nostro Paese sia direttamente coinvolto nella vicenda. La seconda è che la decisione del procuratore Haji dà la misura di come stiano cambiando le Nazioni africane più evolute.

Perché la notizia è importante? Perché si tratta della prima volta in Kenya che un ministro nel pieno esercizio delle sue funzioni viene posto in custodia cautelare in attesa di comparire davanti a una Corte di giustizia (e, per inciso, costretto alle dimissioni seduta stante). Ma non solo: si tratta del primo esempio di quella collaborazione internazionale che Noordin Haji ha voluto fortemente stabilire fin dal suo insediamento, nel marzo 2018. Consapevole che il crimine è internazionale da decenni e le legislazioni invece divergono ancora da Paese a Paese, Haji ha iniziato il suo lavoro incontrando le autorità giudiziarie estere per sollecitarne l’aperta e piena cooperazione. Lo ha affermato lui stesso nell’annunciare i mandati di arresto in una conferenza stampa tenutasi a Nairobi ieri mattina: «In ragione della natura globale del crimine, abbiamo realizzato in fretta che non avremmo potuto combattere la corruzione da soli. Per questo il mio ufficio ha dato priorità a una serie di richieste di collaborazione internazionale rivolte in particolare all’Italia e al Regno Unito, affinché ci affiancassero nelle nostre ricerche». E ha aggiunto che il processo investigativo internazionale sta facendo emergere altri capi d’accusa, «ancora più seri».