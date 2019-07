Omero al mare! La full immersion estiva in Toscana.

La scuola di scrittura Omero è la prima nata in Italia (1988), tra le tante iniziative bellissime segnalo questa che si svolgerà agosto in Toscana.

OMERO AL MARE - FULL IMMERSION ESTIVA 2019

LO SPAZIO E IL TEMPO NELLE STORIE

Dal 24 al 31 agosto 2019 la Scuola Omero organizza la 27esima edizione della full immersion di scrittura, quest’anno interamente dedicata allo spazio e al tempo nelle storie.

Un luogo suggestivo, il Villaggio Turistico di Poggio all'Agnello, in Toscana, vicino al rinomato Golfo di Baratti, sulla Costa degli Etruschi, sarà lo scenario ideale in cui immergersi nella scrittura.

Non si tratta di un semplice laboratorio perché qui gli allievi possono confrontarsi tra loro in spiaggia, e discutere di problemi letterari con gli insegnanti a bordo piscina.

Si leggeranno autori classici e contemporanei, racconti di Lucia Berlin, Grace Paley, Dino Buzzati, Joshua Ferris, Shirley Jackson e tanti altri. Obiettivo del laboratorio, sarà quello di concludere un racconto breve e pubblicabile entro la fine della full immersion.

Il programma dettagliato e i relativi costi sono consultabili QUI.

Che dire?

Buone vacanze letterarie allora e in settembre al primo/prima della classe pubblicherò un racconto breve qui su Linkiesta