Maturità, e poi? I neodiplomati riscoprono l’università

Dal liceo all'università: un passaggio quasi obbligato

Certo, le note dolenti non mancano. La determinazione dipende quasi esclusivamente dall’indirizzo di studi da cui si esce. Visto che, tra i diplomati degli istituti tecnici e professionali, le idee non sono così chiare come nel caso dei ragazzi che hanno appena concluso il liceo. Nei tecnici, ad esempio, 1 su 2 non sa ancora bene cosa fare; nei professionali il tasso di indecisione schizza al 64% (in pratica 2 su 3 sono in alto mare). Il motivo di tanto disorientamento? La variabile, anche qui, pare essere l’università: tra gli studenti dei professionali appena 1 su 3 probabilmente cercherà di laurearsi (proprio quel terzo che sa già cosa farà: una coincidenza?). Stesso discorso per i ragazzi dei tecnici: la metà è indecisa? L’altra metà (51%) si iscriverà all’università.